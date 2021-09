Dramma nella giornata di mercoledì 1 settembre 2021 a Milano, nel quartiere Barona. Un uomo di 72 anni dopo un acceso litigio, scoppiato nel cortile dell’appartamento in cui vive in via Ovada, ha aperto il fuoco contro Francesco Spadone, un uomo di 34 anni. A casa dell’anziano signore le forze dell’ordine hanno trovato un piccolo poligono, su alcune sagome e nelle pareti c’erano fori di pistola. Secondo gli inquirenti l’uomo utilizzava in maniera impropria le sue armi, tre pistole denunciate regolarmente.

Durante il lungo interrogatorio il 72enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha però detto agli agenti di essere dispiaciuto per ciò è che successo. L’uomo ha poi aggiunto che sono stati i continui insulti e l’esasperazione a spingerlo a compiere un simile gesto. Stando a quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa, il 72enne avrebbe detto che in molte occasioni il 34enne lo aveva minacciato di occupare il suo appartamento. Gli diceva inoltre che per i suoi genitori era un fastidio perché nelle tubature si sentiva il rumore dell’acqua ogni volta che apriva il rubinetto.

Milano, 72enne spara al vicino di casa, cosa hanno detto alcuni testimoni

Intanto, alcuni vicini di casa hanno raccontato che tra i due non c’era stata nessuna lite. Queste le parole di un condomine: “Il signore è sceso, ha puntato Francesco e gli ha sparato”. Stando alle loro testimonianze l’anziano signore era sceso in cortile per dire al 34enne di smettere di fare la grigliata, in poco tempo però la situazione è degenerata trasformandosi in una vera e propria tragedia.