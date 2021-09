Treviso, 56enne morto da 10 giorni: cadavere dilaniato dai suoi cani

Giovanni Prati è stato trovato senza vita nella giornata di ieri, giovedì 2 settembre 2021, all’interno del suo appartamento in provincia di Treviso. La vittima, un uomo di 56 anni, aveva sul corpo diverse ferite, stando alle prime informazioni sul caso si tratta di morsi di animali. Da tempo viveva insieme ai suoi cinque cani, questi dopo aver vegliato per giorni sul suo corpo lo hanno azzannato.

Secondo una prima ipotesi il 56enne sarebbe morto circa dieci giorni fa a causa di un malore, rimasti per giorni senza cibo i suoi cani potrebbero quindi averlo mangiato per sopravvivere. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata la sorella della vittima, preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui. Per giorni ha provato a telefonargli senza ricevere nessuna risposta, si è quindi rivolta ai Carabinieri.

56enne trovato morto in provincia di Treviso, corpo dilaniato dai cani

In seguito alla segnalazione della donna gli agenti insieme ai Vigili del fuoco si sono recati a casa dell’uomo e hanno forzato la porta per capire cosa fosse successo. Entrati nell’appartamento si sono trovati davanti ad un’amara scoperta, l’uomo era morto e il suo cadavere era pieno di profonde ferite. Il suo corpo dilaniano quasi non si riconosceva. I suoi cani erano erano in casa, visibilmente agitati. Sul corpo senza vita di Giovanni Prati verrà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso. La casa del 56enne è stata trovata in totale degrado.

