Civitavecchia, tunisino accoltella ragazzo dopo una lite: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella notte tra sabato e domenica a Civitavecchia. Un uomo di 30 anni di origine tunisina, conosciuto con il soprannome Sala, ha tentato di uccidere un ragazzo davanti ad un locale in Piazza Leandra, molte persone hanno assistito alla scena.

Intorno alle 3 è scoppiata un’accesa lite per banali motivi tra il 30enne e due ragazzi di Civitavecchia davanti ad un locale. In seguito alla lite, il tunisino si è allontanato, la colluttazione sembrava essere terminata ma non è stato così. Sala è tornato poco dopo con un coltello da cucina, in preda alla furia ha aggredito uno dei due ragazzi, colpendolo al collo e alla testa. Il tunisino si è fermato solo dopo aver visto la vittima priva di sensi a terra.

Tempestivo è stato l’intervento della polizia e del personale del 118 sul luogo della violenta aggressione. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, è stata ricoverata con una prognosi di 15 giorni. In molti hanno assistito alla lite, grazie alla descrizione di alcuni testimoni gli agenti sono riusciti a trovare il 30enne. L’uomo si era nascosto all’interno di un locale, vicino al luogo della vicenda. Lo straniero aveva sul volto i segni riportati a causa della colluttazione, i poliziotti hanno anche trovato il coltello utilizzato durante l’aggressione. L’uomo, ricercato dopo un decreto di espulsione, è stato arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dopodiché è stato portato in carcere.