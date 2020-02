Artena, accoltella vicina di casa perché faceva rumore: arrestato 52enne

Sfiorata la tragedia ad Artena, comune della città di Roma. Un uomo di 52 anni di origine romena, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito con violenza la sua vicina di casa, una donna italiana di 44 anni. L’uomo era completamente ubriaco. Infastidito dai rumori che provenivano dall’appartamento della vittima, si è recato da lei e l’ha colpita più volte con un coltello. L’ha ferita sul collo, sulle mani e sulla schiena.

In preda alla paura la 44enne ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della donna immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ad Artena. Giunti all’interno dell’abitazione della vittima, gli agenti l’hanno subito soccorsa. Non appena la donna gli ha raccontato cosa fosse accaduto si sono precipitati a casa del 52enne.

L’uomo ha tentato di non farli entrare in casa con calci e pugni, i carabinieri sono riusciti però a bloccarlo e ad ammanettarlo in poco tempo. All’interno della camera da letto del malvivente hanno trovato l’arma da lui utilizzata per aggredire violentemente la sua vicina di casa. Il 52enne è stato subito arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dopodiché è stato portato in carcere.