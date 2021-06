Paola Piras esce dal coma e chiede di Mirko: il figlio è morto per difenderla

I fatti avvenuti a Tortolì, comune della provincia di Nuoro in Sardegna, risalgono allo scorso 11 maggio 2021, Paola Piras è stata accoltellata dall’ex compagno dopo una lite. Masih Shahid, un 29enne pakistano, aveva il divieto di avvicinarsi all’ex compagna dopo l’accusa di maltrattamenti nei confronti della donna. Ignorando il divieto di avvicinamento si è introdotto all’interno dell’abitazione della 50enne nella notte, la lite scoppiata tra loro si è presto trasformata in una vera e propria tragedia.

In casa era presente anche il figlio 19enne di Paola Piras, Mirko Farci. Il ragazzo preoccupato per la madre si è messo in mezzo per difenderla, ma è stato accoltellato anche lui. È stato proprio lui ad avere la peggio, le gravi ferite riportate non gli hanno infatti lasciato scampo. Per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare, era già morto quando sono arrivati i soccorsi. La madre era stata invece trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, l’ex compagno l’ha colpita con 18 coltellate. La donna non è ancora fuori pericolo, ma da poco ha ricominciato a respirare in modo autonomo.

Paola Piras esce dal coma e chiede di Mirko, non sa ancora che il figlio è morto

Nelle scorse ore Paola Piras si è svegliata dal coma indotto, dopo 40 giorni. In ospedale ha subito chiesto dove fosse il figlio Mirko Farci, non sa ancora che è morto a causa dell’aggressione subita lo scorso 11 maggio a Tortolì. Sarà un’equipe di psicologi nei prossimi giorni a raccontare alla donna la drammatica notizia. Il suo percorso di guarigione è ancora molto lungo e non è ancora fuori pericolo. Da quella drammatica vicenda è sopravvissuta ma dovrà adesso fare i conti con una dolorosa scoperta, la morte del figlio.

