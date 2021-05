Mirko Farci ucciso per difendere la madre, parla il fratello: “Merita giustizia”

Mirko Farci è stato ucciso la scorsa settimana a Tortolì dall’ex compagno della madre. Masih Shahid dopo aver ignorato il divieto di avvicinamento all’ex, Paola Piras, si era introdotto a casa sua per aggredirla. Mentre la accoltellava il figlio 19enne della donna si è messo in mezzo per difenderla, il 29enne pakistano però ha accoltellato anche lui dopodiché è fuggito.

La donna dopo le cure in ospedale è ancora viva, per Mirko non c’è stato invece niente da fare. Era già morto all’arrivo del personale medico del 118, le coltellate per lui sono state fatali. In seguito alla tragica vicenda il fratello maggiore di Mirko, Lorenzo Farci, ha rotto il silenzio per chiedere giustizia e ringraziare la popolazione di Tortolì.

Ieri sul suo account Facebook il 23enne tramite un post ha fatto sapere che lui e la sua famiglia in questo momento così doloroso hanno avuto l’affetto e il conforto dell’intera comunità che ha condiviso il loro dolore immenso. Il ragazzo ha fatto sapere che la sua famiglia ha ricevuto molte donazioni economiche. Ci ha tenuto quindi a ringraziare tutti coloro che li stanno aiutando e sostenendo economicamente ed emotivamente.

Il fratello di Mirko Farci chiede giustizia per la morte del 19enne, ecco cosa ha detto

Lorenzo Farci ci ha tenuto a far sapere che il denaro che stanno ricevendo sarà utilizzato per rendere a Mirko la giustizia che merita e per tenere la sua memoria viva. Parlando del fratello ha poi scritto: “Non era un vigliacco in vita e non lo è stato neanche nel momento della morte”. A detta sua oltre ad un degno ricordo merita che sia fatta giustizia. In seguito alla brutale aggressione Paola Piras si trova ancora ospedale in coma farmacologico, ha già subito due interventi chirurgici per ricucire alcuni organi vitali. Masih Shahid si trova nel carcere di San Daniele, è stato accusato di omicidio e tentato omicidio. Il 29enne durante l’interrogatorio ha confessato di aver ferito l’ex compagna e ucciso suo figlio.

