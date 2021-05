Tortolì, Mirko ucciso dall’ex della madre: l’assassino ha confessato

Masih Shahid lo scorso martedì 11 maggio 2021 a Tortolì ha aggredito l’ex compagna con 17 coltellate e ucciso suo figlio. La vittima, Mirko Farci, si era messo in mezzo per difendere la madre, è morto all’età di 19 anni. In seguito alla tragica vicenda la madre è stata operata per oltre quattro ore a causa delle sue gravi condizioni, per il figlio invece non c’è stato nulla da fare. Il giovane ragazzo era già morto all’arrivo del personale medico del 118, le coltellate per lui sono state fatali.

Tanta la rabbia nei confronti del 29enne pakistano che ha ucciso Mirko, al momento del suo arresto una folla inferocita ha cercato di aggredirlo davanti alla caserma, ha rischiato di essere linciato. Nel tentativo di riportare la calma due carabinieri sono rimasti feriti. Durante il lungo interrogatorio Masih Shahid ha confessato di aver aggredito l’ex compagna e di aver ucciso suo figlio. L’uomo ha cercato di giustificare i suoi insani gesti dicendo di essere stato anche lui aggredito non appena si è introdotto nell’appartamento dell’ex dopo aver rotto una finestra. L’uomo aveva il divieto di avvicinarsi a Paola Piras, ma ciò non è servito ad impedirgli di recarsi da lei per aggredirla.

Stando alle parole del 29enne, Mirko Farci gli avrebbe lanciato un vaso di fiori in testa ed è per questo che ha accoltellato anche lui. Le sue parole non rappresentano per gli inquirenti una giustificazione per la sua furia omicida. Masih Shahid è stato accusato di omicidio e tentato omicidio, in seguito all’interrogatorio è stato trasportato nel carcere di San Daniele. I carabinieri continuano ad indagare per scoprire con esattezza come si siano svolti i fatti nei giorni scorsi a Tortolì e il movente che abbia spinto l’uomo a compiere gesti così brutali. Per chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio sul copro del 19enne verrà effettuato oggi l’esame autoptico.