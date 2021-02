Attanasio, parla la moglie: “Venduto e tradito da qualcuno vicino a noi”

L’ambasciatore italiano Luca Attanasio è stato ucciso durante un agguato nella foresta di Virunga in Congo nella mattinata di lunedì 22 febbraio 2021. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, la moglie Zakia Seddiki si è detta convinta che qualcuno vicino alla loro famiglia lo abbia tradito. Una donna distrutta dal dolore che spera di scoprire presto come sono andate realmente le cose, anche se questo non le riporterà indietro l’amore della sua vita.

La moglie dell’ambasciatore ha raccontato che quella mattina lei e il marito si erano scambiati dei messaggi su WhatsApp. Mentre era per strada le ha mandato due foto, a detta sua era sereno quindi non immaginava affatto di essere in pericolo di vita. Attanasio le aveva mandato anche una foto insieme a Iacovacci, il carabinieri che come lui è rimasto ucciso nell’agguato, entrambi erano sorridenti, inconsapevoli di ciò che di lì a poco sarebbe successo.

Zakia Seddiki ha fatto sapere che l’appuntamento fissato per quella mattina era stato programmato da tempo. Ad oggi la donna pensa che il marito possa essere stato tradito da qualcuno che era vicino alla loro famiglia. Queste le sue parole: “Qualcuno che conosceva i suoi spostamenti ha parlato, lo ha venduto e lo ha tradito“. Ha poi aggiunto che a chiarire ciò che è accaduto nella foresta lunedì mattina saranno le indagini. La moglie di Attanasio ha fatto sapere di essere stata travolta dal dolore per lei e per la sua famiglia distrutta dopo la morte del marito. Ha concluso dicendo che condividevano tutto, la tragica vicenda le ha portato via l’amore della sua vita.