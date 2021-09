Agnosine, accoltella l’ex moglie poi si costituisce: 52enne in manette

Dramma nella giornata di oggi, lunedì 13 settembre 2021 ad Agnosine, in provincia di Brescia. Protagonista della vicenda una donna, Giuseppina Di Luca, uccisa con ferocia dall’ex marito, i due si erano separati da circa un mese. L’uomo, Paolo Vecchia di 52 anni, probabilmente non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, di 24 e 21 anni.

Nella mattinata di oggi il 52enne si è recato ad Agnosine, luogo in cui si era trasferita la vittima dopo la loro separazione. L’uomo ha atteso l’ex moglie davanti al suo nuovo appartamento, quando l’ha vista ha iniziato ad inseguirla con la chiara intenzione di aggredirla. Lungo le scale lei ha provato a sfuggire all’ira incontrollata dell’ex marito ma non ha avuto scampo, l’ha colpita con una decina di coltellate uccidendola.

Agnosine: donna uccisa a coltellate dall’ex marito, l’uomo si è subito costituito

In seguito al suo insano gesto Paolo Vecchia si è recato in caserma per confessare l’omicidio. Ai carabinieri ha raccontato di aver accoltellato l’ex moglie. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi era già morta. I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. A commentare il femminicidio il sindaco di Agnosine, Giorgio Bontempi, queste le sue parole: “Parliamo di una famiglia normale, due grandi lavoratori, non si riesce a capire davvero cosa sia scattato nella mente dell’uomo“.

