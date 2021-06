Omicidio a San Giovanni, spunta il movente: la vittima lo aveva licenziato

I fatti risalgono alla sera del 22 giugno 2021, a perdere la vita a Roma fuori dalla stazione metro San Giovanni l’iracheno Khaled Bilal Ahmed. L’uomo di 41 anni è stato ucciso a coltellate, dopo che l’assassino è stato rintracciato e bloccato dalle forze dell’ordine è emerso anche il movente dell’omicidio. Il 27enne lo ha ucciso perché lo aveva licenziato dopo aver notato nei giorni precedenti che mancavano delle somme di denaro dalla cassa.

L’aggressore aveva chiesto alla vittima di potersi incontrare per avere un chiarimento, il 41enne aveva accettato ignaro delle sue terribili intenzioni. Non appena i due si sono visti il 27enne lo ha accoltellato alla gola e alla testa senza alcuna pietà fuori dalla stazione metro San Giovanni di Roma, davanti agli occhi increduli e spaventati di molti passanti. La vittima possedeva un autolavaggio, quando lui e il suo socio hanno deciso di licenziare il ragazzo di origine armena in lui è scattata la sete di vendetta. Sono state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona a consentire alle forze dell’ordine di risalire all’identità dell’aggressore.

Nel video un dettaglio è stato fondamentale, si vede infatti che il 27enne ha una ferita evidente sulla mano. È stato il socio della vittima a confermare che fosse lui. L’assassino in seguito all’omicidio si era subito dato alla fuga, era salito su un treno diretto per Napoli. Ad attenderlo a destinazione c’era la Polizia che dopo averlo arrestato lo ha condotto nel carcere di Poggioreale. Il 27enne dovrà rispondere al reato di omicidio.

