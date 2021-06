San Giovanni, uomo ucciso a coltellate davanti alla metro: il killer è fuggito

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, martedì 22 giugno 2021 a Roma, fuori dalla stazione metro San Giovanni. A perdere la vita un uomo di 41 anni. Intorno alle 22 la vittima, un uomo di nazionalità irachena, è stato colpito con ferocia con diverse coltellate. Coloro che hanno assistito alla scena violenta hanno prima sentito le urla dell’uomo, dopodiché lo hanno visto accasciarsi a terra in una pozza del suo sangue mentre chi lo ha aggredito si dava alla fuga.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta ieri sera fuori dalla stazione metro San Giovanni di Roma. Inutili si sono rivelati i tentativi dei sanitari di salvare la vita al 41enne. A causa delle gravi ferite riportate per lui non c’è stato infatti nulla da fare. Addosso all’uomo non sono stati trovati né i documenti né un portafogli e nemmeno un cellulare. Il suo assassino potrebbe averglieli rubati per far pensare ad una rapina finita male.

41enne accoltellato a Roma fuori dalla stazione metro San Giovanni, il suo assassino non è stato ancora rintracciato

La polizia indaga per cercare di risalire all’identità dell’uomo che ha ucciso il 41enne a coltellate e per scoprire la ragione del suo gesto. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla drammatica vicenda l’assassino potrebbe essersi dato alla fuga in metro, probabilmente entrando alla successiva fermata. Gli agenti continuano le indagini dopo aver acquisito le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

