Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso, è stato ritrovato: sta bene

Nicola Tanturli è stato finalmente ritrovato nelle scorse ore in fondo ad una scarpata a circa due chilometri da casa sua a Palazzuolo sul Senio, nel Mugello. Il bimbo di soli 21 mesi era scomparso lunedì, oltre 200 persone erano impegnate nella ricerca del bambino. A questi si erano aggiunti molti altri volontari. A ritrovarlo è stato il giornalista de La Vita in diretta Giuseppe Di Tommaso.

Il giornalista del noto programma di Rai Uno ha raccontato di aver avvertito subito i carabinieri dopo aver sentito dei lamenti provenire dal burrone. Dopo essere stato portato in salvo dalle forze dell’ordine Nicola Tanturli è stato trasportato all’ospedale Meyer di Firenze per i dovuti accertamenti. Il piccolo quando è stato ritrovato aveva delle superficiali escoriazioni e un ematoma al braccio. Era disidratato e impaurito. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sembrano essere però preoccupanti. Resterà comunque in osservazione per essere sicuri che stia bene.

Nicola Tanturli ritrovato sano e salvo, era scomparso lunedì a Palazzuolo sul Senio

I genitori del piccolo di 21 mesi si erano accorti della sua scomparsa intorno alla mezzanotte del giorno precedente, ma non hanno allarmato subito i carabinieri. Dopo averlo cercato per tutta la notte senza nessun esito positivo si sono rivolti alle forze dell’ordine in preda alla preoccupazione. Stando a quanto detto dalla madre del bimbo, sia lui che il fratello soffrono di sonnambulismo. A quanto pare non era la prima volta che usciva di casa da solo.

Al momento l’ipotesi sembra essere quella che il piccolo Nicola si sia allontanato da solo uscendo dalla porta di casa tenuta sempre aperta. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia, fortunatamente dopo un terribile spavento tutto si è concluso per il meglio.

