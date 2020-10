Torre Maura: tenta di sedare una lite ma viene accoltellato alla testa

Violenta aggressione nella serata di ieri, mercoledì14 ottobre 2020 intorno alle 23 a Torre Maura, nota zona di Roma. Un uomo straniero di 45 anni per difendere il suo amico è intervenuto per mettere fine ad una grossa lite. L’uomo è però rimasto coinvolto ed è stato ferito gravemente con una coltellata alla testa.

In seguito alla segnalazione di lite tra due persone i carabinieri si sono precipitati sul luogo della violenta lite scoppiata ieri sera nella zona Torre Maura di Roma. Stando alle prime informazioni sul caso il litigio sarebbe scoppiato tra i due uomini per futili motivi. In poco tempo però l’aggressione ha preso una brutta piega. Il 45enne ha cercato di sedare la lite ma non appena si è messo in mezzo a loro è stato colpito alla testa con una coltellata.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni per ricevere le cure necessarie. I medici gli hanno suturato una ferita di 12 cm. Per chiarire con esattezza come si sia svolta la violenta vicenda i poliziotti hanno ascoltato i testimoni che hanno assistito all’aggressione. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso.