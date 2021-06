Omicidio di Elisa, parla Fabrizio Biscaro: “Sentivo l’impulso di ucciderla”

Fabrizio Biscaro lo scorso 22 giugno 2021 ha brutalmente ucciso Elisa Campeol con una ventina di coltellate. La ragazza stava prendendo il sole all’Isola dei Morti, a Moriago della Battaglia, quando le ha fatto un agguato all’improvviso colpendola fino ad ucciderla. Dopo averla uccisa si è recato dai carabinieri per costituirsi, aveva il coltello dentro lo zaino e le mani ancora sporche di sangue.

Il 34 enne si trova nel carcere di Santa Bona con l’accusa di omicidio volontario premeditato. Nei prossimi giorni sarà probabilmente trasferito in una struttura di salute mentale e sottoposto a perizia psichiatrica in incidente probatorio. Durante l’interrogatorio Fabrizio Biscaro ha confessato che sentiva l’impulso a fare del male, quando ha visto Elisa l’ha uccisa senza pensarci. A detta sua non la conosceva, ma doveva farlo, prima di colpire la vittima aveva vagato per oltre 24 ore per cercare di reprimere l’impulso omicida che sentiva dentro ma non c’è riuscito. Ha poi aggiunto: “Le ho staccato l’orecchio per avere un trofeo. Volevo qualcosa che me la ricordasse“.

Elisa Campeol uccisa a coltellate da Fabrizio Biscaro, lui confessa che sentiva l’impulso di ucciderla

La versione di Biscato non convince però il Pm, Gabriella Cama è infatti convinta che il 34enne conoscesse la vittima. La sua ipotesi è quella che tra i due ci sarebbero stati contatti online in passato. Alcuni indizi fanno pensare ad un gesto premeditato, come quello di comprare generi alimentari per trascorrere la notte fuori e il fatto che abbia parcheggiato l’auto lontano dal luogo dell’omicidio.

L’assassino di Elisa ha poi raccontato che non ricorda cosa sia successo dopo che ha ucciso Elisa, ricorda solo di essersi trovato davanti alla caserma dove poi si è costituito. Ha anche rivelato di aver visto alcune persone nel parcheggio del parco e di aver aspettato che andassero via. Subito dopo ha iniziato a camminare nella vegetazione fino a quando ha visto la ragazza. Elisa non lo ha visto arrivare, il 34enne l’ha bloccata e ha iniziato a colpirla con ferocia al punto da rimanere anche lui ferito dalla lama del coltello.