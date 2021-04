Parte un colpo mentre pulisce la pistola: guardia giurata uccide la cognata

Dramma nel pomeriggio di ieri 14 aprile 2021 a Gallicano del Lazio, comune della città di Roma. I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in via Prenestina Antica intorno alle 18.30. Una guardia giurata di 52 anni ha sparato alla cognata 42enne e l’ha uccisa. La donna era andata a trovare la sorella ma è rimasta vittima di una terribile vicenda.

In seguito all’omicidio immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della drammatica vicenda avvenuta in provincia di Roma nel pomeriggio di ieri. Agli agenti l’uomo ha fornito la sua versione dei fatti, a detta sua si sarebbe trattato di una terribile fatalità. Il 52enne ha raccontato che mentre stava pulendo la sua pistola per rimetterla al suo posto è partito un colpo accidentalmente. Il proiettile ha colpito la cognata.

La famiglia della vittima ha subito allarmato i soccorsi dopo la terribile vicenda. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul posto, per la 42enne però non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Ai carabinieri la guardia giurata ha raccontato di aver sparato un colpo per errore, dalle indagini è però emerso che dalla pistola sono partiti due colpi e non uno. Gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Al momento si valutano tutte le ipotesi, anche quella dell’omicidio colposo.