La Spezia, 50enne paga sicario per uccidere moglie e suocera: arrestato

I fatti si sono svolti ieri 12 dicembre 2021 in provincia di La Spezia, a Sarzana, dove i carabinieri hanno evitato un duplice femminicidio. Un uomo di cinquant’anni aveva architettato un piano per uccidere la moglie e la suocera, le cose però per lui si sono messe male quando è stato scoperto. Per liberarsi di loro, senza però ucciderle lui personalmente, aveva ingaggiato un sicario che le avrebbe uccise entrambe per trentamila euro.

L’uomo e il killer si sono incontrati, gli aveva dato una prima parte dei soldi chiedendogli di fare un ‘lavoro pulito’. Gli avrebbe dato la restante parte dei soldi non appena avrebbe ucciso le due donne. A quanto pare, però, il sicario ha avuto un ripensamento e ha deciso di non compiere il duplice omicidio. All’appuntamento con il 50enne, organizzato per ricevere i primi 10 mila euro, l’uomo si è presentato con le forze dell’ordine.

I carabinieri di Sarzana, in provincia di La Spezia, hanno arrestato l’uomo con la grave accusa di duplice tentato omicidio. Intanto, le due donne erano già state messe in sicurezza. Dalle indagini è emerso che l’uomo progettava già da molto tempo di uccidere la moglie e la suocera, di recente aveva però deciso di portare a termine il suo piano per liberarsi di loro. A quanto pare a spingere il 50enne ad uccidere la moglie e la suocera sarebbe stato un motivo di natura economica.

