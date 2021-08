Vanessa Zappalà aveva paura dell’ex: scriveva tutto in un bloc-notes

Vanessa Zappalà nella notte di domenica 22 agosto è stata uccisa dall’ex fidanzato 38enne Antonino Sciuto ad Acitrezza, in provincia di Catania. La giovane vittima, una ragazza di 26 anni, stava passeggiando insieme ad alcuni amici sul lungomare quando è stata raggiunta dall’ex, mortale è stato il proiettile che l’ha colpita in testa.

Dopo aver ucciso l’ex fidanzata il 38enne si è dato alla fuga, ore dopo è stato trovato dai carabinieri in contrada Trigona a Trecastagni, in un casolare nel fondo agricolo. Quando gli agenti sono riusciti a rintracciarlo l’uomo era già morto, si è tolto la vita impiccandosi. La vittima aveva da tempo paura dell’ex, dopo la fine della loro storia d’amore lui continuava a perseguitarla. In preda al terrore lei lo aveva denunciato per stalking. Lo scorso giugno era stato arrestato e poco dopo scarcerato, nei suoi confronti era stato emesso il divieto di avvicinamento alla 26enne, ma non era servito a tenerlo lontano da lei.

Vanessa Zappalà aveva paura dell’ex fidanzato, scriveva tutto in un bloc-notes

In più occasioni Antonino Sciuto aveva minacciato e inseguito Vanessa Zappalà rendendo la sua vita un inferno. Lei viveva nell’ansia e nel terrore, che avesse paura dell’ex fidanzato lo aveva anche scritto su un bloc-notes, in questo scriveva tutto ciò che succedeva. La giovane vittima segnava anche l’ora e il luogo in cui lui la perseguitava e minacciava. Tra le varie cose aveva scritto: “Dopo la denuncia ai carabinieri continua a seguirmi. Sono in ansia, ho paura“.

Il padre della 26enne ha commentato la drammatica vicenda dicendo che la legge aveva fatto il suo corso ma non avevano forse capito come stavano le cose. Il 38enne non si era più fatto vedere dopo l’arresto e loro pensavo che finalmente l’incubo fosse finito, ma si sbagliavano. Ha poi concluso dicendo: “Evidentemente nei due mesi successivi ha maturato la decisione di uccidere mia figlia e di uccidersi.”

