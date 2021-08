Vanessa Zappalà uccisa ad Acitrezza: l’ex chiede scusa prima di suicidarsi

Antonino Sciuto ha ucciso l’ex fidanzata nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 agosto 2021 ad Acitrezza, in provincia di Catania. La vittima è Vanessa Zappalà, una giovane ragazza di 26 anni, lui ne aveva invece 38. Dopo la fine della loro storia d’amore lui non aveva mai smesso di perseguitarla, l’ex l’aveva anche denunciato per stalking. Lo scorso giugno era stato arrestato e poco dopo scarcerato, nei suoi confronti era stato emesso il divieto di avvicinamento alla 26enne. Tutto ciò non è però servito a tenere l’uomo lontano da Vanessa.

Dopo aver noleggiato un auto il 38enne ha raggiunto l’ex fidanzata mentre passeggiava insieme ad alcuni amici sul lungomare di Acitrezza. L’uomo è sceso dall’auto e ha iniziato a sparare diversi colpi contro la ragazza. Uno dei proiettili l’ha colpita in testa e per lei non c’è stato più nulla da fare. In seguito all’omicidio Antonino Sciuto si è subito dato alla fuga, ore dopo è stato trovato dai carabinieri in contrada Trigona a Trecastagni, in un casolare nel fondo agricolo. Quando gli agenti sono riusciti a rintracciarlo l’uomo era già morto, si è tolto la vita impiccandosi.

Antonino Sciuto uccide l’ex Vanessa Zappalà, lascia delle scuse prima di togliersi la vita

Prima di suicidarsi l’uomo ha scritto un messaggio rivolto ai suoi genitori e ai suoi due figli minorenni, dopo essersi scusato ha scritto: “Vi voglio bene”. Non ha scritto invece nulla per l’ex fidanzata e la sua famiglia, probabilmente fino alla fine non si è pentito dell’insano e terribile gesto che ha compiuto uccidendola.