Non si dà pace la madre di Elena Livigni Jimenez, la giovane ragazza italo-spagnola morta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in un hotel di Ibiza. Il suo corpo è stato ritrovato sotto il balcone della stanza in cui alloggiava, a fianco di quello del fidanzato Kamil.

La morte di Elena Livigni Jimenez e il racconto della madre

La coppia si trovava in vacanza nell’isola dove era arrivata qualche ora prima. Nessuna ipotesi è stata ancora esclusa e, anche se inizialmente si pensava al suicidio, la madre della ragazza è sicura che potrebbe anche trattarsi di un incidente. Come racconta sulle pagine de Il Corriere della Sera, la docente universitaria Maria del Carmen Jimenez Roman, la morte di Elena potrebbe essere dovuta a una semplice caduta. A quel punto, il fidanzato Kamil, preso dalla disperazione, avrebbe deciso di gettarsi anche lui nel vuoto per raggiungere la giovane. “Nel primo pomeriggio di mercoledì, mi arriva sul cellulare un messaggio: ‘Siamo atterrati!’. Ed è un messaggio di gioia, carico di felici aspettative, dello splendido entusiasmo della gioventù“, dichiara la madre. Elena, infatti, aveva scelto di recarsi a Ibiza per trascorrere alcuni giorni in compagnia del ragazzo. “Avrebbe dovuto andarci l’anno scorso con le amiche, ma era saltato tutto per la pandemia. Invece, adesso che aveva terminato la prima sessione di esami, con il fidanzato si era concessa tre giorni di regalo e un po’ di riposo“, ha raccontato la donna.

Elena e Kamil, una coppia felice

Una semplice vacanza che, alla fine, si è trasformata in tragedia. La coppia, secondo le prime dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, era abbastanza felice. Le amiche di Elena, però, escludono fin da subito la pista del suicidio e pensano, invece, all’omicidio commesso dal ragazzo. Kamil, nato a Casablanca, aveva conosciuto la ragazza a Barcellona dove entrambi frequentavano l’università. “Mi ripeteva via Skype che con Kamil era felice, voleva assolutamente che andassi a Barcellona per presentarmelo. Si erano fidanzati a febbraio. Grazie a lui, alla sua presenza, la cupezza dei lockdown era ormai un lontano ricordo“, ha dichiarato Maria del Carmen Jimenez al quotidiano. Una felicità, quella tra i due, che rende ancora più fitto il mistero intorno alla loro morte.

