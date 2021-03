Saluzzo, 48enne uccide la madre a martellate poi si getta dal balcone

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, 21 marzo 2021 a Saluzzo, comune in provincia di Cuneo. Un uomo di 48 anni che lavorava come operaio in un’azienda di Piasco, improvvisamente si è scagliato con estrema ferocia contro l’anziana madre pensionata. L’ha colpita con diverse martellate fino ad ucciderla. Dopo aver ucciso la madre l’uomo ha preso un coltello e ha ucciso anche il cane di famiglia.

La tragedia però non è ancora finita, dopo aver ucciso la madre e il loro cane il 48enne ha infatti deciso di togliersi la vita. Si è gettato dal balcone dell’appartamento in cui viveva insieme alla madre, un’abitazione situata al quarto piano di un palazzo. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che hanno visto l’uomo gettarsi nel vuoto, una scena che ha sconvolto tutti i presenti. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della terribile vicenda avvenuta ieri pomeriggio in provincia di Cuneo, a Saluzzo.

Giunti sul posto gli agenti si sono trovati di fronte ad un’amara scoperta, la vittima non era una sola. L’uomo prima di suicidarsi aveva infatti ucciso anche la madre di 81 anni e il loro cane. Per cercare di raccogliere elementi utili a ricostruire la drammatica vicenda i carabinieri hanno ascoltato i vicini di casa del 48enne e della madre. Questi hanno fatto sapere di non aver sentito nulla che potesse allarmarli, né litigi né urla prima dei drammatici gesti. L’uomo potrebbe aver preso a martellate la madre mentre dormiva, ma l’esatta dinamica della vicenda non è ancora nota. Il 48enne aveva da tempo problemi psichiatrici. In casa non è stato trovato alcun biglietto che potesse spiegare i terribili gesti dell’uomo. La Procura di Cuneo indaga per cercare di chiarire come si sia svolta esattamente la terribile vicenda ieri pomeriggio a Saluzzo.