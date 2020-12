Cuneo, blocco di cemento si stacca e colpisce in testa una donna: è grave

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 18 dicembre 2020 a Cuneo. I fatti si sono svolti intorno alle 8.30 tra via Giacosa e via Medaglie d’Oro. Mentre una donna stava passeggiando con la figlia minorenne un blocco di cemento e ferro è improvvisamente caduto dal cornicione di un palazzo e l’ha colpita in testa. Il blocco pesava alcuni chili, arrivandole in testa le ha procurato un trauma cranico. È rimasta gravemente ferita, fortunatamente la figlia non è stata invece colpita ed è rimasta illesa.

In seguito alla drammatica vicenda avvenuta stamattina a Cuneo, immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale per i dovuti rilievi del caso. Questi dopo i tragico accaduto stanno cercando di ricostruire con esattezza come si sia svolta stamattina la vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso, il blocco di cemento e ferro sembra essersi staccato all’improvviso dal cornicione di un palazzo situato al quinto piano.

Per mettere in totale sicurezza i passanti e gli abitanti il palazzo è stato transennato in seguito al violento e improvviso incidente. La donna rimasta gravemente ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Croce. Attualmente si trova in gravi condizioni.