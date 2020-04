Cuneo, minorenne insulta e minaccia i passanti con un coltello: denunciato

È successo nella serata di Pasqua, domenica 12 aprile 2020, in via Volta a Cuneo. Un ragazzo cuneese minorenne è uscito di casa e ha portato con sé un coltello da cucina. Il ragazzo cantava canzoni metal mentre passeggiava con il coltello tra le mani. Alcuni passanti lo hanno notato, lui è andato su tutte le furie quando si è accorto che lo fissavano, non solo per strada ma anche dai balconi delle case della zona.

Il minorenne ha iniziato ad urlare contro la gente, accecato dalla rabbia insultava e minacciava i passanti. In preda alla paura per ciò che il ragazzo avrebbe potuto fare con il coltello, alcuni passanti hanno subito allarmato le forze dell’ordine. Dopo la segnalazione ricevuta, i carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda avvenuta a Cuneo. Alla vista degli agenti il minorenne cuneese non si è affatto calmato, al contrario ha continuato ad inveire conto i presenti. Non era la prima volta che molestava i vicini di casa nel quartiere in cui vive con la sua famiglia, i carabinieri erano già intervenuti in passato a causa del suo comportamento.

Il ragazzo ha continuato ad essere aggressivo, per disarmarlo i carabinieri hanno dovuto utilizzare i loro dispositivi di autodifesa. Il giovane è stato poi portato in ospedale dai sanitari del 118 per una visita psichiatrica. Dopo l’accaduto sarà denunciato per minacce e insulti a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.