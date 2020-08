Pisogne, accoltella la madre nel sonno poi tenta il suicidio: arrestata

La terribile vicenda si è svolta il 12 agosto 2020 a Pisogne, in provincia di Brescia. Una donna di 54 anni, per ragioni ancora da chiarire, ha accoltellato l’anziana madre di 76 anni nel corso della notte, la vittima dormiva. Dopo il suo insano gesto, la donna ha tentato di togliersi la vita. In un primo momento si è pugnalato al petto, subito dopo si è gettata dalla finestra.

Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine a Pisogne, allarmate dall’altro figlio della 76enne dopo aver sentito le urla della madre. La 54enne dopo aver tentato il suicidio è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. È ricoverata nel reparto di terapia sub intensiva ma non rischia la vita. Fortunatamente, nemmeno la 76enne è in pericolo di vita, nonostante sia stata accoltellata più volte al petto.

Intanto, i carabinieri dopo aver svolto i dovuti rilievi del caso sul luogo della spaventosa vicenda, hanno sequestrato due grossi coltelli da cucina. Stando alle prime informazioni del caso, la 54enne soffriva da tempo di depressione, il giudice ha tenuto in considerazione la patologia psichica della donna ma ha comunque emesso il provvedimento di arresto. Al momento la polizia penitenziaria la piantona in ospedale fino a quando non verrà dimessa e portata in carcere.