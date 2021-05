Una vera e propria tragedia quella avvenuta a Cuneo lo scorso sabato 5 maggio: un neonato è morto subito dopo il parto nello studio di un’ostetrica. Il giallo, su cui sta indagando la Procura della città piemontese, ha coinvolto una giovane coppia residente in Liguria.

Neonato morto a Cuneo: la vicenda

Come riportato dal quotidiano La Stampa, si sta cercando di far luce sulla vicenda dopo che la madre si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. In quella occasione, la donna teneva il braccio il bambino e aveva chiesto aiuto convinta di poter salvare il figlio. La tragedia, però, si era ormai consumata e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Il tutto era avvenuto all’interno di uno studio appartenente a un’ostetrica, che la coppia ligure aveva scelto come luogo per far venire alla luce il figlio. Qualcosa, però, deve essere andato storto e, per questo motivo, è stata aperta un’inchiesta. Al momento, sul registro degli indagati risulta solo la titolare del luogo in cui è avvenuta la tragedia.

Le indagini dei carabinieri

La giovane mamma, una volta giunta al Santa Croce, era stata immediatamente ricoverata. Quest’ultima, però, aveva poi firmato le carte di dimissioni nonostante il parere contrario dei medici. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, hanno scelto di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda ritenuta abbastanza delicata. Questo per far luce su quanto accaduto. La procura di Cuneo, inoltre, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo nella speranza di riuscire a capire cosa sia realmente successo. Non è detto, infatti, che il neonato sia morto prima di arrivare in ospedale. Anche se gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. La cosa certa è che verranno valutate anche le condizioni dello studio medico, per essere sicuri che fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza previste.

