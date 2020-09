Dramma a Milano: neonato trovato morto in una casa Aler occupata

Dramma intorno alle 19 di ieri, martedì 8 settembre 2020 a Milano, all’interno di un’abitazione situata in via degli Apuli. Una donna marocchina di 34 anni in preda all’agitazione e alla paura ha chiamato il 118 dicendo che la sorella non stava bene. Giunti sul posto, i sanitari del 118 si sono trovati davanti una scena drammatica, un neonato privo di vita su un letto pieno di sangue, la giovanissimi vittima era un maschietto.

I fatti si sono svolti nella serata di ieri a Milano, in una casa occupata nei palazzoni dell’Aler. La madre del neonato, una donna di origine marocchina di 32 anni, dopo aver ricevuto i primi soccorsi è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per ricevere le cure necessarie. Intanto, sul posto è intervenuta anche la Polizia per effettuare i dovuti rilievi del caso e capire con esattezza la dinamica della tragica vicenda.

I poliziotti hanno interrogato a lungo la sorella della 32enne. Anche il medico legale e la Polizia Scientifica sono intervenuti sul luogo del dramma per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti non sono però riusciti a rintracciare il padre del neonato morto. Al momento, sembra che l’ipotesi più plausibile sia quella di un drammatico aborto, il feto sembra avere cinque mesi.