L’incidente di Montanera, in provincia di Cuneo, ha una seconda vittima: si tratta di Erica Renaudo, la ragazza di 20 anni che era alla guida della Peugeot 208. L’auto, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio, si è scontrata con un’Audi A3, causando la morte immediata dell’amica Nicole.

Incidente Montanera: morta anche Erica Renaudo

La comunità di Sant’Albano Stura è nuovamente in lutto. A distanza di una settimana dal tragico incidente, Erica non ce l’ha fatta e dopo aver lottato, si è arresa all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Lo schianto tra le due auto è avvenuto mentre le ragazze stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa fuori. La Peugeot guidata dalla 20enne ha trovato sulla sua strada l’Audi A3 condotta da una 23enne di Peveragno. Anche quest’ultima è stata ricoverata al nosocomio di Mondovì, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’amica Nicole Allasia, che si trovava sul sedile passeggero, è morta sul colpo. Fatale per lei è stato lo schianto, mentre Erica era stata immediatamente soccorsa dai sanitari giunti sul posto. Ricoverata poi in ospedale, la ragazza si è spenta nelle scorse ore, lasciando l’intero paese nello sgomento.

Il dolore della comunità di Sant’Albano Stura

La giovane, infatti, era molto conosciuta a Sant’Albano Stura. Studentessa universitaria dall’animo gentile, aveva anche rivestito il ruolo di animatrice dell’Estate Ragazzi ed era voluta bene da tutti anche per la sua attività di volontariato. “Si tratta di una tragedia infinita, difficile da capire, impossibile da accettare per ogni persona. Le giovane vite di Erica e Nicole, volate in cielo troppo presto, rimarranno per sempre nei pensieri e nei ricordi di tutti noi“. Così il sindaco del paese in provincia di Cuneo, ha voluto ricordare le due ragazze. I genitori di Erica hanno autorizzato l’espianto degli organi e adesso attendono il nullaosta per poter celebrare i suoi funerali. Una scomparsa che lascia nel dolore la famiglia composta dalla mamma Elena, dal papà Mario e dalle sorelle minori Elisa e Greta.

