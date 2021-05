È successo intorno alle 19.30 di ieri 18 maggio 2021 a Milano, in via Pianell, una donna di 51 anni è stata investita da un uomo che guidava un monopattino elettrico. A causa del forte impatto la vittima è caduta a terra e ha sbattuto la testa in modo violento. L’uomo che l’ha travolta si è subito fermato, le ha prestato i primi soccorsi mentre attendeva l’arrivo dell’ambulanza.

Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta nella serata di ieri a Milano. Le condizioni di salute della donna sono apparse subito gravi, a causa del violento impatto ha infatti riportato un trauma cranico. La 51enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha ricevuto le necessarie cure. Sembra che la vittima non sia in pericolo di vita, i medici continuano però a tenerla sotto osservazione senza troppo sbilanciarsi sulla sua prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Gli agenti indagano per chiarire se sia della donna o del conducente del monopattino elettrico la responsabile dell’incidente.

LEGGI ANCHE -> Sharon violentata e uccisa a 18 mesi, l’ex della madre confessa: è stato lui

Un altro incidente con monopattino elettrico, a Milano il numero sale a 246

A Milano continuano ad aumentare gli incidenti in monopattino elettrico. Negli ultimi sei mesi sono stati registrati 246 incidenti che hanno coinvolto persone a alla guida di monopattini elettrici, per i quali è stato necessario l’intervento del personale medico del 118. Sulla questione è intervenuto Riccardo De Corato, l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. Queste le sue parole: “La sperimentazione di questo mezzo di locomozione nel capoluogo lombardo è disastrosa. Un costo alla politica green della Giunta sicuramente troppo alto”.

LEGGI ANCHE -> Vaccino Covid, altro errore: 4 dosi somministrate ad una 67enne