Vinovo: 48enne uccide l’ex compagna a colpi di pistola, poi si toglie la vita

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio 2020 a Vinovo, comune della città di Torino. Una guardia giurata di 48 anni, Gianfranco Trafficante, si è presentato sotto casa dell’ex compagna con la chiara intenzione di ucciderla. L’uomo l’ha aspettata sul pianerottolo della sua abitazione, in via Tetti Rosa 17, non appena la donna è arrivata l’ha colpita con alcuni colpi di pistola.

La vittima è Emanuela Urso, una donna di 44 anni residente a Vinovo. Dopo che l’ex compagno le ha sperato per lei non c’è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. In seguito al suo insano gesto, l’uomo ha poi rivolto l’arma verso se stesso e si è tolto la vita. La pistola utilizzata dal 48enne era quella di ordinanza. Alcuni testimoni hanno raccontato che la donna aveva messo fine alla sua storia d’amore con il 48enne da circa un mese, dopo nove anni di convivenza.

L’uomo non riusciva in alcun modo ad accettare la fine del loro amore. Ha provato più volte a convincere l’ex compagna a concedere un’altra possibilità alla loro relazione, lei però non voleva saperne. Gianfranco Trafficante da settimane soffriva per la fine della sua storia d’amore con Emanuela. Il fatto di non essere riuscito a rassegnarsi potrebbe essere proprio la causa che lo ha spinto ad uccidere l’ex compagna e a togliersi subito dopo la vita.