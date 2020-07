Portici: uccide la moglie a coltellate, poi si suicida lanciandosi dal balcone

Dramma nella serata di ieri, 27 luglio 2020 a Portici, comune della città di Napoli. Un uomo di 65 anni, Giovanni Fabbrocini, per ragioni ancora da chiarire ha ucciso la moglie dopodiché si è tolto la vita. La donna, Maria Adalgisa Nicolai, aveva 58 anni. I fatti si sono svolti all’interno di un appartamento situato in via Libertà.

Il 58enne ha ripetutamente colpito la moglie a coltellate, fino a quando non è stato sicuro che fosse morta. Dopo aver compiuto l’insano gesto, per ragioni che al momento non sono ancora note, l’uomo ha deciso di togliersi la vita. Non è chiaro se avesse già programmato l’omicidio-suicidio o se quella di uccidersi sia stata una decisione presa in un secondo momento. L’uomo si è lanciato dal balcone della sua abitazione, la caduta non gli ha lasciato scampo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della drammatica vicenda avvenuta a Portici per effettuare i dovuti rilievi del caso all’interno dell’appartamento.

Gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda e i motivi che hanno spinto Giovanni Fabbrocini a compiere gesti così estremi. Intanto, le prime informazioni sul caso rivelano che in molte zone dell’abitazione sono state ritrovate molte macchie di sangue.