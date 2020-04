Rho: 38enne uccide la compagna con un colpo di pistola, poi si spara

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 aprile a Rho, comune della città di Milano. Un uomo di 38 anni ha ucciso la fidanzata 53enne con un colpo di pistola, subito dopo si è ucciso con la stessa arma. L’omicidio-suicidio è avvenuto all’interno dell’appartamento in cui la coppia viveva, in via Ticino.

La madre del 38enne non riusciva a mettersi in contatto con lui, preoccupata si è recata a casa della coppia. Giunta all’interno dell’appartamento si è trovata di fronte all’amara e tragica vicenda, il figlio e la sua compagna erano distesi sul divano, entrambi morti. La donna in preda alla disperazione ha subito allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omocidio-suicidio avvenuto ieri pomeriggio a Rho. Stando alle prime ricostruzioni del caso da parte degli investigatori, il 38enne avrebbe ucciso la compagna con un colpo di pistola alla testa, subito dopo si è tolto la vita nello stesso modo.

Nella sua mano destra l’assassino teneva una pistola, revolver calibro 38 special, deteneva l’arma illegalmente. Nella pistola c’erano cinque colpi, due dei quali esplosi. Le indagini dei carabinieri continuano per cercare di dare luce alla drammatica vicenda. Al momento non è chiaro cosa sia successo tra il 38enne e la sua compagna, né quale sia il motivo che abbia potuto spingere l’uomo a compiere gesti così estremi.