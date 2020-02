28enne accoltellata dalla sua rivale in amore: arrestata donna di 36 anni

Tragedia sfiorata nel pomerggio di ieri, martedì 18 febbraio 2020 a Mazzano Romano, comune della città di Roma. Una donna di 36 anni a seguito di una furiosa lite, scoppiata intorno alle 14, ha accoltellato per ben sei volte una donna di 28 anni allo stomaco. Alla base del suo gesto ci sarebbero motivi passionali, le due infatti sono rivali in amore.

La 28enne in seguito all’aggressione è stata immediatamente portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Roma da una sua conoscente. Non appena i medici hanno visitato la donna e hanno visto le diverse ferite allo stomaco provocate da un’arma da taglio, hanno subito allarmato le forze dell’ordine avendo capito che si trattava di una violenta aggressione. Fortunatamente la 28enne dopo essere stata aggredita con violenza non è in pericolo di vita.

In seguito alla segnalazione i carabinieri si sono subito recati al pronto soccorso. Agli agenti la 28enne ha raccontato di essere stata aggredita dalla sua rivale in amore all’interno della sua attività commerciale a Mazzano Romano. I carabinieri hanno inziato subito le indagini per accertare la versione fornita dalla ragazza, poco dopo hanno rintracciato la 36enne, era all’interno del suo appartamento. Gli agenti, vicino all’attività commerciale della vittima, hanno anche trovato l’arma usata durante l’aggressione, era ancora sporca di sangue. Dopo aver svolto le dovute indagini i carabinieri hanno arrestato la 36enne con la grave accusa di tentato omicidio. All’accusa si è aggiunta l’aggravante della premeditazione.