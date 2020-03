Dramma a Beinasco: 66enne uccide moglie e figlio, poi si toglie la vita

Dramma nella mattinata di oggi 13 marzo 2020 a Beinasco, comune della città di Torino. Un uomo di 66 anni, Franco Necco, ha ucciso la moglie e il figlio all’interno del loro appartamento. Lui era un agente di polizia locale ormai in pensione. Le vittime sono la 66enne Bruna Demaria e Simone Necco, un ragazzo di soli 29 anni.

Franco Necco, mentre era in casa con la moglie e il figlio, li ha improvvisamente uccisi a colpi di arma da fuoco. Dopo aver compiuto l’estremo gesto, il 66enne ha telefonato ai carabinieri confessando di aver ucciso il figlio e la moglie, subito dopo si è ucciso con la stessa arma. In seguito alla telefonata dell’uomo, tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza sul luogo della tragica vicenda avvenuta questa mattina a Beinasco, per loro però non c’è stato nulla da fare, tutti e tre erano già morti.

Al momento non è chiaro il motivo che abbia spinto il 66enne a compiere gesti così estremi. L’uomo non ha spiegato il suo movente quando ha telefonato ai carabinieri e non ha lasciato alcun biglietto. Gli abitanti di Beinasco sono sconvolti, Franco Necco era molto conosciuto, nessuno si aspettava di apprendere una notizia simile.