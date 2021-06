Un’emorragia cerebrale è la causa della morte di Camilla Canepa: questo l’esito dell’autopsia svolto ieri dall’anatomopatologo Luca Tajana e dall’ematologo Franco Piovella. L’esame ha così confermato la prima ipotesi fatta sul decesso della 18enne di Sestri Levante, ma restano ancora tanti i dubbi da sciogliere.

Morte Camilla Canepa, i dubbi dopo l’autopsia sul corpo della 18enne

Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri, che provano a far luce su quanto accaduto alla ragazza. Camilla è deceduta nove giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Secondo il fascicolo medico risalente allo scorso 3 giugno, la giovane soffriva di una malattia autoimmune familiare, la piastrinopenia. I genitori, però, hanno fornito agli inquirenti alcuni analisi del sangue svolte dalla ragazza negli anni passati per dimostrare che non aveva alcuna patologia. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la ragazza potrebbe aver accennato che qualcuno in famiglia ne aveva sofferto, ma tutte le ipotesi restano oggi aperte. Inoltre, nei prossimi giorni verranno sentite diverse persone tra cui il suo ginecologo. Quest’ultimo, infatti, le aveva prescritto una cura per una cisti ovarica qualche giorno prima del decesso. Dunque, si cercherà di capire se il medico era a conoscenza del fatto che Camilla avesse ricevuto il vaccino AstraZeneca.

I dubbi sul primo ricovero

Gli stessi inquirenti hanno scelto di sentire anche il medico di base della 18enne e studieranno le cartelle cliniche del primo ricovero della ragazza, quello avvenuto a Lavagna il 3 giugno scorso. Camilla, che si era presentata al pronto soccorso dopo i primi sintomi, aveva avuto una diagnosi di cefalea e fotofobia. Dopo una tac risultata negativa, era stata dimessa in sole 24 ore. Si presuppone, dunque, che non erano stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Nei giorni successivi la situazione è peggiorata sempre di più, tanto da doverla trasferire immediatamente a Genova. Lì, dopo essere stata sottoposta a due interventi chirurgici, non è stato possibile salvare la giovane vita di Camilla, deceduta giovedì scorso. Tante le domande a cui bisognerà trovare un risposta, soprattutto per i genitori che parteciperanno alla funerale del giovane nella giornata di oggi.