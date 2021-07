Vieste, 12enne scompare in mare: ritrovata tra gli scogli senza vita

È successo nella giornata di ieri, 5 luglio 2021 a Vieste, tra Marina Piccola e l’Isola del Faro. Nonostante il mare agitato tre bambini di 8,11 e 12 anni hanno deciso di tuffarsi in mare, a quanto pare volevano raggiugere il faro vicino. È stato un passante a lanciare l’allarme intorno alle 10.50, l’uomo ha segnalato alla guardia costiera la presenza dei tre ragazzini che nuotavano in quella zona.

Immediato è stato l’intervento del personale della guardia costiera sul luogo segnalato a bordo di un gommone. Lì hanno trovato i due fratellini di 8 e 11 anni e li hanno subito portati in salvo. Spaventati e sotto shock i due hanno confermato che insieme a loro c’era anche la cuginetta di 12 anni, di lei però non c’era alcuna traccia in mare. Le ricerche sono andate avanti per ore senza sosta, non solo in mare ma anche sul litorale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia. Sul luogo della tragica vicenda sono stati mandati anche due elicotteri per le ricerche della 12enne.

12enne ritrovata senza a vita a Vieste tra gli scogli

La drammatica notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri, la bambina di soli 12 anni è stata ritrovata sugli scogli di Marina di Vieste senza vita. Il suo corpo esanime è stato immediatamente trasportato in banchina. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 presente sul luogo della vicenda avvenuta ieri a Vieste. Del tutto inutili si sono rivelate tutte le manovre di primo soccorso, per la bimba non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il suo decesso.

In tantissimi stanno manifestando supporto e cordoglio alla famiglia della giovane vittima, tra questi anche il sindaco di Vieste che ha definito la vicenda una tragedia immane. Ha poi manifestato a nome sua e di tutta la città la più profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia.

