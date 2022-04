Foggia, infarto in un bar: ragazza gli salva la vita, la lettera della moglie

È successo a Foggia, una vicenda che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Mentre era all’interno di un bar insieme alla moglie un uomo è stato improvvisamente colto da un infarto, la donna in preda alla paura e alla disperazione ha iniziato a chiedere aiuto.

In attesa dei soccorsi una ragazza che si trovava in quel momento nel bar insieme al suo cagnolino e due sue amiche ha prestato i primi soccorsi alla vittima. Il massaggio cardiaco che ha praticato all’uomo è servito a salvargli la vita, dopo un po’ di manovre ha infatti ripreso a respirare. Tramite una lettera pubblicata su Foggia Today la moglie dell’uomo ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente colei che ha salvato la vita suo marito.

Dopo aver spiegato cosa è successo in quegli attimi di terrore ha scritto che all’arrivo dell’ambulanza tra la preoccupazione e la gioia che lui fosse vivo ha perso di vista la ragazza. A detta sua, però, ha stampato davanti ai suoi occhi il suo viso. Ha poi concluso dicendo: “Vorrei poterti ringraziare e abbracciare. Immensamente grazie”.

LEGGI ANCHE -> Novara: accoltella la compagna poi si toglie la vita buttandosi da un ponte