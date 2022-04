Novara: accoltella la compagna poi si toglie la vita buttandosi da un ponte

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 26 aprile 2022 a Dormelletto, in provincia di Novara. Per ragioni ancora sconosciute un uomo di 37 anni, Filippo Ferrari, ha ucciso la compagna 49enne, Sonia Solinas. Probabilmente in seguito ad una lite tra le mura domestiche si è scagliato con violenza contro la vittima, uccidendola a coltellate.

I due stavano insieme da circa quindici anni, le persone a loro vicine hanno definito la loro relazione turbolenta, non poteva però immaginare che il 37enne arrivasse a compiere un così estremo gesto. Quando la donna non si è presentata al lavoro il suo titolare ha chiamato la madre. Preoccupata la donna si è recata a casa della figlia e l’ha trovata a terra in una pozza del suo sangue, ad ucciderla due coltellate alla gola. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della terribile vicenda avvenuta ieri in provincia di Novara. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso, Sonia Solinas era già morta quando è stata trovata.

Poche ore più tardi alcuni operai mentre lavoravano sentendo un forte rumore si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Il compagno della vittima dopo averla uccisa si è tolto la vita gettandosi da un ponte. Prima dell’omicidio-suicidio il 37enne non ha lasciato alcun biglietto, i carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si è svolta la vicenda. Al momento, però, non è noto il movente che abbia spinto l’uomo ad uccidere la compagna per poi suicidarsi.

