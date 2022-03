Treviso, 72enne accoltella la moglie poi si toglie la vita: a trovarli la figlia

Dramma nella giornata di ieri mercoledì 2 marzo 2022 a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Una coppia di anziani è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione. A fare la tragica scoperta ieri pomeriggio è stata la figlia, una donna di 34 anni, preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.

Dopo essersi recata a casa loro ha trovato i suoi genitori morti in casa e ha subito allarmato le forze dell’ordine. Le vittime sono il 72enne Franco Gellussich e la moglie Flora Mattucci anche lei 72enne. L’uomo dopo averla accoltellata mentre era a letto si è recato in garage e si è tolto la vita impiccandosi. Stando alle prime indicazioni del medico legale la loro morte risale ad almeno due o tre giorni fa. Tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della drammatica vicenda avvenuta in provincia di Treviso, in una villetta situata a Casale sul Sile. I vicini di casa della coppia non hanno sentito né urla né strani rumori che potessero allarmarli.

Prima di compiere l’omicidio-suicidio il 72enne ha scritto una breve lettera dove spiega i motivi del suo estremo gesto, questi però al momento non sono stati ancora resi noti. Sui cadaveri delle vittime verrà eseguita l’autopsia per chiarire con esattezza quando e come sono morti.

