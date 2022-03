Padova: 70enne investe la moglie mentre parcheggia

È successo a Padova, precisamente in via Dante nella vicinanza di piazza dei Signori, nella mattinata di ieri mercoledì 2 marzo 2022. Un anziano uomo di 70 anni con problemi di disabilità dopo aver fatto scendere la moglie dall’auto, una Renault Megane, l’ha investita accidentalmente provocandole diverse ferite. La moglie, un’anziana donna di circa settant’anni, è finita con violenza a terra.

Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118. Dopo averle prestato i primi soccorsi i sanitari hanno trasportato la vittima in ospedale per via delle ferite riportate in seguito all’incidente provocato dal marito. Nella zona in cui è avvenuta la vicenda a Padova il traffico è stato chiuso per un’ora.

Ad assistere all’incidente molte persone. Il 70enne stava cercando di fare manovra per parcheggiare l’auto nel posto riservato ai disabili. Improvvisamente ha perso il controllo dell’auto e ha preso in pieno la moglie. A causa del violento impatto la vittima ha riportato lesioni al bacino e alle gambe, ma non sembra essere in pericolo di vita. Anche l’anziano uomo è stato trasportato in ospedale dopo l’incidente, all’arrivo dei soccorritori era infatti in evidente stato di shock.

