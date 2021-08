C’è tanta incredulità dietro alla tragedia consumatasi a Carpiano, alle porte di Milano, la notte tra sabato e domenica. Un gesto che in pochi riescono a spiegare quello compiuto dal 70enne Salvatore Staltari. L’uomo ha ucciso la moglie e la figlia 15enne e, dopo aver vegliato i corpi per diverse ore, ha chiamato il 112 e si è tolto la vita.

Tragedia a Carpiano, la testimonianza del nipote

Gli inquirenti stanno ancora cercando un movente per quanto accaduto alla famiglia che viveva a Francolino di Carpiano, una piccola frazione del capoluogo lombardo. Secondo quanto raccolto dalle prime testimonianze, madre e figlia avevano trascorso un periodo di vacanza alle Spiagge bianche di Vada, in Toscana. Il 70enne, invece, era rimasto a casa, forse per alcuni problemi di salute. La moglie, la41enne Catherine Panis, lavorava in una cooperativa di logistica, mentre la ragazza, la 15enne Stefania Chiarissa, frequentava l’istituto alberghiero Villa Igea di Lodi. La situazione sembrava essere tranquilla, anche se fino a qualche anno fa la famiglia era stata seguita dai servizi sociali per alcuni problemi economici, così come riporta Il Corriere della Sera. “Stefania era la sua luce, è tutto inspiegabile. Non l’avremmo mai immaginato“, ha raccontato uno dei nipoti dell’uomo.

Le ultime parole del 70enne

Staltari, infatti, era molto legato alla figlia, e a testimoniarlo sono anche delle frasi scritte dall’uomo in un quaderno lasciato sul tavolo della cucina. “Mia figlia non merita di avere una madre così“, una dichiarazione che suggerisce agli investigatori il perché di tale gesto. Il 70enne potrebbe aver vissuto un periodo di depressione, tale da spingerlo all’omicidio-suicidio. “Un gesto da colossale vigliacco“, ha commentato il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, che sta seguendo le indagini sulla tragedia. Intanto si cerca anche di capire da dove provenisse l’arma usata da Staltari, una revolver 44 magnum, con la quale ha sparato alle due donne, prima di togliersi la vita.

