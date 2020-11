Carignano, uccide la moglie e il figlio poi si suicida: l’altra figlia è grave

Dramma nella notte di oggi 9 novembre 2020 a Carignano, comune della città di Torino. Un uomo di 40 anni, Alberto Accastello, ha sparato alla moglie 38enne uccidendola. La vittima è Barbara Gargano, una donna di 38 anni. La tragedia non è però finita qui, l’uomo dopo aver ucciso la moglie ha anche ferito gravemente i suoi figli, due gemelli di due anni, dopodiché si è tolto la vita sparandosi con la stessa arma. L’uomo ha ucciso anche il cane a colpi di pistola.

In seguito alla tragica vicenda avvenuta nella notte a Carignano, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo dell‘omicidio-suicidio. I figli della coppia sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale in condizioni disperate. Uno di loro è morto dopo essere arrivato in ospedale, la sorellina continua invece ad essere in condizioni gravissime.

Al momento non è chiaro il motivo che abbia spinto l’uomo a compiere gesti così estremi. Moglie e marito erano in crisi da tempo, la prima ipotesi è quella che la donna avesse manifestato la volontà di mettere fine al loro matrimonio. Prima della strage familiare, Alberto Accastello ha telefonato al fratello per dirgli che sarebbe morto. I vicini di casa della coppia hanno fatto sapere di non aver sentito nulla.