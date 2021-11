Wisconsin, auto sulla folla: almeno 5 morti e oltre 40 feriti

Il tragico bilancio, al momento, parla di almeno 5 morti e oltre 40 feriti, dopo che un’auto è piombata sulla folla in Wisconsin durante una parata natalizia.

Le autorità della città di Waukesha, distante circa trenta chilometri da Milwaukee, ha reso noto che la macchina era un SUV di colore rosso.

L’uomo sospetto alla guida si trova in stato di fermo: si tratta del 39enne Darrell Edward Brooks Jr, un cittadino afroamericano.

Brooks è uscito dal carcere solo due giorni fa dopo aver pagato una cauzione.

Accusato in passato anche di resistenza all’arresto, percosse, tentato strangolamento e soffocamento, violenza domestica e molestie sessuali.

Josh Kaul, Procuratore Generale, ha twittato: “Quello che è successo oggi a Waukesha è disgustoso e ho piena fiducia che i responsabili saranno assicurati alla giustizia”.

DOJ is assisting with the response to this incident and will provide any resources needed to assist with the investigation as it moves forward. What took place in Waukesha today is sickening, and I have every confidence that those responsible will be brought to justice. https://t.co/4IAybQdIER

— Attorney General Josh Kaul (@WisDOJ) November 22, 2021