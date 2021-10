Texas, sparatoria in un liceo di Arlington: arrestato il 18enne colpevole

Lanciato l’allarme al Timberview High School, liceo di Arlington, in Texas, per una sparatoria.

Ci sarebbero almeno quattro feriti, di cui tre studenti e un’insegnante, secondo quanto riportano alcuni media americani.

In alcune immagini apparse su Twitter si sentono gli spari e i ragazzi nel panico che cercano riparo sotto i banchi.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

L’autore della sparatoria è Timothy George Simpkins, 18 anni, preso in custodia dalla polizia con l’accusa di aggressione aggravata.

La sparatoria sarebbe nata a causa di una lite in classe.

“Il sospettato è in custodia senza incidenti, è accusato di più capi di imputazione per aggressione aggravata con armi” hanno dichiarato gli agenti di polizia.

Dopo l’intervento della polizia, gli studenti sono andati nel vicino Mansfield Performing Arts Center, dove i loro genitori potranno andare a prenderli.

Texas: attimi di terrore

Veri e propri attimi di paura per i genitori e familiari dei ragazzi dell’istituto, riuniti all’esterno della scuola per avere informazioni.

“Vogliamo solo sapere che i nostri figli stanno bene“, ha spiegato una madre, mentre il papà di un ragazzo ha raccontato la chiamata in diretta del figlio che raccontava quanto stava accadendo all’interno della scuola.

“Mi ha detto che si stavano radunando in un luogo sicuro“, ha detto l’uomo intervistato dalla stampa locale.

Un secondo video mostra una rissa tra due adolescenti all’interno di un’aula.

Secondo le autorità potrebbe essere stata proprio quella rissa a dare vita alla sparatoria.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021

Scenario simile in una scuola di Newport

Solo di qualche settimana fa la notizia di un’altra sparatoria a Newport, alla Heritage High School.

La portavoce delle scuole di Newport News, Michelle Price, ha confermato un episodio di violenza legata alle armi con almeno due persone coinvolte.

Non è stata resa nota la gravità della situazione e gli studenti, nell’immediato, risultavano evacuati dalla scuola.

Dopo un anno passato in gran parte a seguire corsi online, il ritorno a scuola nelle ultime settimane negli Usa ha riacceso i timori di sparatorie nelle scuole, una vera piaga nella società americana dopo la strage di Columbine, in Colorado, nell’aprile 1999.