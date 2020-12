Vellego, 29enne difende la madre dal compagno: lui la uccide, poi si spara

È successo nel pomeriggio di ieri 6 dicembre 2020 a Vellego, comune di Casanova Lerrone in provincia di Savona. Un uomo di 56 anni, Corrado Testa, ha ucciso la figlia della sua compagna a colpi di pistola. La vittima è Jessica Novaro, aveva 29 anni. Stando alle prime informazioni sul caso, la donna è intervenuta per difendere la madre dai maltrattamenti del suo compagno violento, non poteva di certo immaginare che in preda alla rabbia l’uomo l’avrebbe uccisa.

Dopo gli spari Jessica Novaro in fin di vita ha cercato di scappare fuori casa, poco dopo è però caduta a causa delle gravissime ferite riportate. Il compagno della madre l’ha rincorsa, quando l’ha vista distesa a terra senza vita ha rivolto la pistola verso se stesso e si è tolto la vita. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della drammatica vicenda avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Vellego.

Giunti sul posto i sanitari hanno trovato la 29enne morta, per lei non c’era niente da fare. Il 56enne era ancora vivo, ma è morto poco dopo il loro arrivo. I medici non hanno potuto fare niente per rianimarlo. Jessica Novaro lavorava come commessa in un supermercato, in molti la ricordano con molto affetto. La tragica notizia della sua morte ha sconvolto tutti coloro che la conoscevano.