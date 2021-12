Prato: 72enne uccide la moglie anziana con un fucile, poi si toglie la vita

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, domenica 5 dicembre 2921 a Prato, dove una coppia di anziani è stata trovata senza vita all’interno del loro appartamento. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni parenti preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Dopo averle più volte telefonato si erano anche recati a casa sua senza ricevere però alcuna risposta.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri sul luogo in cui è avvenuta la vicenda a Prato. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione in casa entrando da una finestra, una volta dentro si sono ritrovati davanti alla tragica scena. Marito e moglie erano entrambi morti, per loro non c’era ormai più nulla da fare. Le vittime sono il 72enne Flaminio Nucci e la moglie Fiorella Totti di 76 anni.

Sul posto oltre ai carabinieri anche la Scientifica per i dovuti rilievi del caso, utili a chiarire come si sia svolta con esattezza la terribile vicenda. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri si tratterebbe omicidio-suicidio. L’uomo possedeva un fucile da caccia, legalmente detenuto, era un cacciatore. Secondo gli agenti avrebbe prima sparato alla moglie uccidendola per poi togliersi la vita con la stessa arma. Lei era seduta in cucina su una poltrona, con la tv accesa, lui era seduto al suo fianco con ancora l’arma tra le mani.

