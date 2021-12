Tommaso Zorzi svela: “Ecco perché ho scelto Discovery e non Mediaset”

Si torna a parlare di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. È trascorso poco più di un anno da quando aveva varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia, da quel momento ha continuato a conquistare sempre più successo e popolarità. Finito il reality rimase a lungo a Mediaset nei panni di conduttore, opinionista e ospite.

Come lui stesso ha rivelato qualche tempo fa Mediaset gli aveva anche proposto di condurre in prima serata un programma. All’inizio lui ci ha pensato, dopo qualche incontro con autori e produzione ha però deciso di fare un passo indietro perché non era ancora pronto per un ruolo così importante. Ad oggi conduce Drag Race Italia su Discovery. Nei giorni scorsi, ospite a Tv Talk, ha spiegato ancora una volta cosa lo ha spinto a lasciare Mediaset per approdare su un’altra emittente. A detta sua per lavorare bene in televisione bisogna fare esperienza, staccandosi dalla tv generalista attenta solo allo share e ai numeri. Ha poi aggiunto: “Dove sono io, invece, posso fare un lavoro attento sui contenuti e sul messaggio”.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, rifiutato un programma a Mediaset: “Non me la sono sentita”

Tommaso Zorzi ha continuato dicendo che condurre un programma in prima serata su Mediaset lo avrebbe inevitabilmente messo a confronto con importanti e amati conduttori come Gerry Scotti e Paolo Bonolis ed è per questo che ha preferito farsi le ossa dove gli permettono di farlo con il suo modo di comunicare. Il noto influencer e conduttore ha poi concluso dicendo: “In Discovery ho molta voce autoriale per ciò che sono i miei contenuti. Nella tv generalista questo non è così, devi sempre sottostare a delle regole che sono più grandi di te”.