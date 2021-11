Dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha ricevuto molte proposte. Dopo il reality lo abbiamo visto molto a Mediaset, conduceva il Punto Z on demand, una striscia quotidiana su Italia Uno, ricopriva i panni di opinionista all’Isola dei famosi ed era tra gli ospiti fissi al Maurizio Costanzo Show.

Per Tommaso Zorzi erano arrivate altre interessanti e importanti proposte, in un’intervista rilasciata questa settimana al settimanale Chi, in edicola da oggi, ha rivelato che Mediaset gli aveva proposto di condurre su Italia Uno un programma tutto suo in prima serata, alla fine però ha preferito dire di no. Il motivo? In merito a ciò ha spiegato: “Alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro.” Ci ha tenuto però a precisare che un domani gli piacerebbe tornare a ‘Colognoland’, con ironia ha aggiunto che lo farebbe anche solo per la mensa perché è pazzesca. Ha poi aggiunto: “Non sapevo più riconoscere il giorno dalla notte. Mi sentivo una rockstar del piccolo schermo.”

Tommaso Zorzi ha fatto sapere di essere stato lui a voler interrompere non solo la fascia quotidiana ma anche tutto il resto e forse se ne pente. A detta sua imparare a dire di no è qualcosa che prima non conosceva. Pensa che farlo sia difficile ma necessario, adesso pensa a godersi i suoi sì. Intanto, si prepara per una nuova esperienza televisiva, che andrà in onda su Discovery Plus. L’ex gieffino ricoprire il ruolo non solo di conduttore ma anche di giudice nel programma Drag Race Italia.