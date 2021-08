Stefania Orlando, il rapporto con Zorzi è cambiato: ecco cosa ha detto

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, era nata una bellissima amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La differenza d’età tra loro non gli aveva impedito di instaurare un legame profondo e sincero destinato a durare anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Sono trascorsi cinque mesi dalla finale del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi continuano ad essere amici come lo erano nella casa? A parlare del loro attuale rapporto ci ha pensato l’ex gieffina in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Ha ammesso che il loro rapporto oggi è cambiato, ma solo a causa della distanza. Queste le sue parole: “Zorzi? C’è un bel legame tra di noi ma stando in città diverse non viviamo un rapporto quotidiano.” I due si vedono poco ma si vogliono molto bene, si sentono perlopiù per telefono.

Stefania Orlando svela in che rapporti è oggi con Tommaso Zorzi

Stefania Orlando ci ha tenuto a precisare che nonostante si vedano poco il legame tra lei e Tommaso Zorzi continua ad essere speciale e forte. L’ex gieffina ha rivelato che nella casa più spiata d’Italia l’amico l’ha conquistata con la sua ironia, la sua sensibilità, la sua apertura mentale e la sua grande cultura nonostante sia così giovane. Ha poi concluso dicendo: “Ha un background importante, a volte nella Casa non mi rendevo conto di parlare con un ragazzo così giovane. E poi quel suo sguardo profondo.”