Bologna, lasciano la figlia in auto e fanno un picnic: coppia denunciata

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di domenica 26 giugno 2022 a Bologna, dove una coppia ha lasciato la bimba di soli tre anni da sola in auto mentre dormiva. Loro stavano facendo un picnic poco distanze da dove l’auto era parcheggiata, nel parco di Villa Ghigi. Ad allarmale le forze dell’ordine intorno alle 14 sono stati alcuni passanti dopo aver sentito la piccola urlare in auto. Inizialmente avevano provato a cercare i suoi genitori ma non sono riusciti a rintracciarli.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui è avvenuta la vicenda nei giorni scorsi a Bologna. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato lì anche la madre nel parcheggio. La donna si è giustificata dicendo che mentre la figlia dormiva stava facendo un picnic con il marito nei dintorni, l’hanno lasciata in auto perché non volevano svegliarla.

Agli agenti ha anche detto che di tanto in tanto tornava in auto per controllare la piccola di tre anni, ma le sue spiegazioni non sono bastate ai Carabinieri. Sia lei che il marito sono stati infatti denunciati per abbandono di minore. Con il caldo afoso di questi giorni la bimba si sarebbe anche potuta sentire male all’interno del veicolo, fortunatamente però sta bene.

