Bologna, picchia la nuova compagna dell’ex marito: 34enne in manette

La violenta aggressione si è svolta a Bologna, una donna di 34 anni ha fatto irruzione a casa del suo ex marito 37enne e si è scagliata con violenza contro la nuova compagna dell’uomo. È stato necessario un doppio intervento della Polizia per riportare la calma. Dopo aver ricevuto la prima segnalazione di lite in appartamento, gli agenti si sono precipitati sul luogo in cui è avvenuta la vicenda.

Giunti sul posto, un appartamento situato a Bologna, i poliziotti hanno trovato la porta dell’appartamento danneggiata. Non appena sono entrati all’interno dell’abitazione si sono trovati davanti ad un violento episodio, le due donne si stavano picchiando. L’ex moglie del 37enne dopo essere entrata con la forza in casa ha preso a pugni la nuova compagna dell’ex marito, una donna di 34 anni. È stata lei ad avere la peggio in seguito all’aggressione.

Gli agenti hanno diviso le sue donne e riportato la calma all’interno dell’abitazione, l’ex moglie del 37enne è stata denunciata per lesioni. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, dopo aver prestato i primi soccorsi alla nuova compagna dell’uomo l’hanno trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. La 34enne ai poliziotti aveva detto che avrebbe preso alcuni suoi oggetti dalla casa in cui viveva con l’ex marito prima della separazione e che poi sarebbe andata via. Circa un’ora dopo l’uomo ha però ricontattato la Polizia. Il motivo? Tornando a casa si è accorto che l’ex moglie stava lanciando oggetti dalla finestra. La donna è stata arrestata per lesioni, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.