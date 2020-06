Este: 44enne litiga con la madre, poi si scaglia contro i carabinieri

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, domenica 21 giugno 2020 a Este, comune della città di Padova. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 44 anni è andato su tutte le furie, ha iniziato ad inveire contro la madre e a minacciarla. In preda alla paura la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine mentre il figlio era distratto, agli agenti ha detto che il figlio era esageratamente agitato, il suo comportamenti aveva infatti creato paura in casa.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta ieri a Este. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato il 44enne in evidente stato di agitazione, dopo aver insultato gli agenti ha tentato di aggredirli più volte. Per mettere fine al comportamento violento dell’uomo, i militari sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante contro di lui.

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per essere visitato, mentre aspettava ha provato ad aggredire ancora una volta i carabinieri. Nei confronti del 44enne è scattato l‘arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, l’autorità giudiziaria ha poi deciso di rimetterlo in libertà.